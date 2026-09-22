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PIEDRAS BLANCAS

Robaron 500.000 pesos de un cambio cuando el encargado iba a depositar el dinero en un banco

Ocurrió cuando el hombre salió del local en la zona de Mendoza hasta el BROU de Belloni y Helvecia, en Piedras Blancas. Se bajó y antes de entrar a la sucursal fue abordado por tres delincuentes que se bajaron de un auto.

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El encargado de un cambio de la zona de Mendoza fue rapiñado este martes por delincuentes que le robaron 500.000 pesos que iba a depositar en un banco en Piedras Blancas.

El hombre salió de la casa cambiaria en dirección a la sucursal del Banco República (BROU), ubicada en avenida José Belloni y Helvecia. Estacionó su vehículo por Belloni, se bajó y al dirigirse a la puerta del banco, apareció un auto Suzuki del que descendieron tres personas (dos iban con sus rostros cubiertos), lo apuntaron con un arma de fuego y le robaron la mochila.

Los delincuentes escaparon del lugar de la forma en la que llegaron. De inmediato, la Policía realizó un recorrido por la zona en la busca del vehículo utilizado en la rapiña. En uno de los pasajes, los efectivos vieron que un hombre mostró una actitud nerviosa y se descartó de lo que resultó ser una pistola y un cargador.

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Hay un detenido y se investiga si está vinculado al robo del dinero del cambio. El caso es investigado por detectives de la Zona Operacional III. La Policía trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los delincuentes.

La víctima, que resultó lesionada durante el hecho, recibió asistencia médica en el lugar.

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