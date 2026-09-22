Cámara de Senadores aprobó la Rendición de Cuentas sin modificaciones este martes

La Cámara de Senadores aprobó este martes la Rendición de Cuentas, con votos del Frente Amplio, y ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

El texto no sufrió modificaciones en esta instancia, respecto a lo que se aprobó previamente en la Cámara de Representantes, como ya se había comunicado.

Al aprobarse sin modificaciones, no hubo lugar para incorporar los aditivos y las modificaciones que habían planteado senadores blancos y colorados.

En la Cámara de Representantes, el proyecto había sido aprobado por mayoría, con votos de Cabildo Abierto, tras acuerdo con el oficialismo.

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Rendición de Cuentas