RECIBÍ EL NEWSLETTER
OCTAVA FECHA TORNEO APERTURA

En el debut de Jorge Bava, Nacional goleó 3-0 a Cerro Largo en el Gran Parque Central

Los goles del tricolor por la octava fecha del Torneo Apertura fueron convertidos por Tomás Verón Lupi (14'), Juan Cruz de los Santos (24') y Baltazar Barcia (32').

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

parque-central-fecha8-apertura

Nacional goleó 3-0 a Cerro Largo este martes de noche en el Gran Parque Central por la 8ª fecha del Torneo Apertura. Este fue el primer juego como entrenador de Jorge Bava, quien asumió hace 48 horas y tuvo dos entrenamientos con el plantel.

Los tricolores buscan no perder pie en el Apertura. Con este resultado llegaron a 13 y luchan por el torneo. El tricolor atraviesa un mal momento deportivo: perdió tres de sus últimos cuatro partidos y suma apenas 10 puntos de 21 posibles.

Foto: FocoUy. Jadson Viera en el partido con Defensor.
Seguí leyendo

Nacional cesó a Jadson Viera como entrenador tras la derrota ante Defensor Sporting

En tanto, Cerro Largo, viene de ganar los dos últimos partidos y quitarles la punta del torneo a sus rivales. De visita, el equipo de Danielo Núñez no pudo continuar en la senda de la victoria. Nacional dominó ante un arachán sin ideas.

El encuentro estuvo arbitrado por Leodán González, mientras que en el VAR estuvo Daniel Rodríguez.

Bava, en la conferencia de este lunes, dijo que quiere un equipo “práctico” en los próximos partidos. Luego, su deseo es usar el sistema 4-3-2-1, lo que definió como “arbolito de Navidad”.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
Economía

Aumenta el precio de la leche fresca desde el viernes
decisión

Muere la propuesta de un túnel por 18 de Julio
Tras video viral

Denunciarán penalmente a maestra de la Escuela 199 de Colón por maltrato a alumnos
LAS HERIDAS NO REVISTEN GRAVEDAD

Tres españoles resultaron heridos de arma blanca y golpes en el centro de Montevideo; no quisieron denunciar

Te puede interesar

Render del túnel propuesto para 18 de Julio. video
decisión

Muere la propuesta de un túnel por 18 de Julio
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
túnel descartado

Bergara planteó reparos al túnel en 18 de Julio y propuso una obra "por superficie" que será analizada
Economista de Ceres advierte sobre nuevo proyecto para 18 de Julio y pide rehacer los estudios de movilidad video
Repercusiones

Economista de Ceres advierte sobre nuevo proyecto para 18 de Julio y pide rehacer los estudios de movilidad

Dejá tu comentario