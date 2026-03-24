En el debut de Jorge Bava, Nacional goleó 3-0 a Cerro Largo en el Gran Parque Central

Nacional goleó 3-0 a Cerro Largo este martes de noche en el Gran Parque Central por la 8ª fecha del Torneo Apertura. Este fue el primer juego como entrenador de Jorge Bava , quien asumió hace 48 horas y tuvo dos entrenamientos con el plantel.

Los tricolores buscan no perder pie en el Apertura. Con este resultado llegaron a 13 y luchan por el torneo. El tricolor atraviesa un mal momento deportivo: perdió tres de sus últimos cuatro partidos y suma apenas 10 puntos de 21 posibles.

En los últimos cuatro partidos, solo cosechó una victoria. Por eso, Jadson Viera fue cesado el domingo .

En tanto, Cerro Largo, viene de ganar los dos últimos partidos y quitarles la punta del torneo a sus rivales. De visita, el equipo de Danielo Núñez no pudo continuar en la senda de la victoria. Nacional dominó ante un arachán sin ideas.

El encuentro estuvo arbitrado por Leodán González, mientras que en el VAR estuvo Daniel Rodríguez.

Bava, en la conferencia de este lunes, dijo que quiere un equipo “práctico” en los próximos partidos. Luego, su deseo es usar el sistema 4-3-2-1, lo que definió como “arbolito de Navidad”.