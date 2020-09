Empresarios de salones de fiesta piden "que el gobierno no se haga el distraído"

Matias Audifred de la Asociación de Salones de Fiestas aclaró que los eventos "hasta 60 personas están autorizados a realizarse" y remarcó que "este tipo de eventos pueden contratarse y están protocolizados y que es seguro realizar un evento de esa manera".

Por su parte, Daniel Serrato también integrante de la Asociación reclamó al gobierno que continúan pagando y realizando sus aportes pero que hace seis meses que no obtienen ningún tipo de ingreso. "Estamos pagando DGI y algunos directamente no están pudiendo pagar y no hemos recibido nada del gobierno" agregó.

"En ningún momento salió una exoneración de BPS y DGI, y seguimos pagando como si estuviésemos funcionando" remarcó Serrato y agregó que el sector está viviendo una situación "crítica y sin precedentes".