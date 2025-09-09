Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada

Doce horas después del robo piraña a una joyería en Carrasco , la Policía allanó una casa en Paso Carrasco , Canelones, donde halló dos de las motos tres utilizadas en el atraco ocurrido en la tarde de este lunes.

También fueron incautadas las ropas que habían usado los delincuentes. La Policía Científica realiza pericias sobre las motos y las prendas.

Los investigadores sostienen que los ladrones, tras cometer el delito, se dirigieron a esa casa ubicada en Garibaldi esquina Carlos Vaz Ferreira. Allí también fue hallada una granada, lo que requirió la intervención del Ejército.

Por el caso hay un detenido, arrestado el lunes, y tres motos incautadas. Aún se busca a los otros delincuentes; en total, fueron seis.

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló de forma breve este martes sobre la investigación.

Embed El ministro del Interior, Carlos Negro, habló de la investigación tras el robo "piraña" de ayer a una joyería de Carrasco.https://t.co/GkEonvp983 pic.twitter.com/2p9SYIjLW8 — Subrayado (@Subrayado) September 9, 2025

La joyería robada está ubicada en avenida Rivera esquina Costa Rica. Seis delincuentes llegaron en tres motos y tres de ellos ingresaron al local sobre las 14:25 horas. Con una maceta rompieron varias vidrieras, robaron mercadería y escaparon en 1 minuto y 15 segundos. Clientes y empleados que estaban en el lugar se refugiaron en el fondo del local.

Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron establecer que los ladrones huyeron hacia Canelones. Por el caso hay un hombre detenido, por circular en una moto de similares características a una de las utilizadas en el atraco.