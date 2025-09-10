RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sube la temperatura, con máximas que van de 20º en el sur a 27º en el norte en los próximos días

Nubel Cisneros prevé tiempo algo inestable en el sur este miércoles, pero con ascenso de temperatura de aquí al viernes, con máximas que llegan a 27º en el norte.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

Nubel Cisneros prevé tiempo algo inestable en el sur este miércoles, pero con ascenso de temperatura de aquí al viernes, con máximas que llegan a 27º en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza con tiempo frío, nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona centro y este del país. La tarde continuará con tiempo templado en el sur y este, ligeramente cálido en el norte, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la zona costera, lo que inestabiliza el área.

El jueves comienza frío con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continúa el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, con importante descenso de temperatura en la noche.

El viernes se espera un inicio de jornada de frío a fresco, con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá templada a cálida, con buena presencia de Sol permaneciendo frío en la noche con neblinas aisladas.

Miércoles 10

Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Jueves 11

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 9º

Viernes 12

Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

