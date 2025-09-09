Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos

Detuvieron y enviaron a prisión a uno de los sospechosos de matar a “El gordo Mauro ", un joven de 28 años que atacaron a balazos mientras jugaba un partido de fútbol en el polideportivo de Carrasco en 2024. Para la Policía, formaba parte de un grupo criminal del barrio Villa Española llamado “la Mafilia”.

La primera vez que se supo de él fue en agosto de 2024, cuando entraba en su auto a un lujoso complejo de apartamentos en un barrio privado en Canelones y un sicario le disparó varias veces. Los vidrios blindados lo salvaron. Poco tiempo.

Semanas más tarde, ese mismo auto fue atacado a balazos en plena Villa Española. Los delincuentes en un auto frenaron al lado del vehículo, se bajaron y arremetieron a tiros contra el auto, pero en el vehículo no había nadie.

Hasta ese entonces “El gordo Mauro" no denunció ninguno de los ataques. La tercera vez que lo atacaron lo mataron. Fue el 17 de setiembre de 2024, cuando Mauro estaba jugando al fútbol en el polideportivo de Carrasco en camino Pavia y camino Carrasco. Varios delincuentes llegaron en un auto, irrumpieron en el predio cuando había mucha gente, entre ellos niños, y atacaron a balazos contra él. Una bala le pegó en la cabeza, lo trasladaron de urgencia a un centro de salud, pero el día después murió.

Según la información recabado por el departamento de Homicidios, fueron tres delincuentes que participaron de su asesinato.

Uno de ellos fue capturado y enviado a prisión, pero en las últimas horas se detuvo a otro de los implicados. Se trata de un joven de 24 años detenido por la policía tras un llamado por disparos de arma de fuego. Esta persona terminó imputada por homicidio complejo y porte de arma de fuego. Fue enviado a prisión preventiva por 180 días a la espera del juicio. El tercer implicado en el crimen de Mauro fue asesinado.