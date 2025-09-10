Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el martes de noche, cerca de la hora 23, mientras que un hombre de 34 años resultó con heridas de gravedad.
Joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
El ataque a tiros ocurrió tarde en la noche del martes. Desde un auto dispararon a dos personas en la calle. Un joven de 19 años murió y un hombre de 34 fue herido de gravedad.
El ataque ocurrió en la calle Yapeyú esquina Ameghino, barrio Tres Ombúes de Montevideo.
Según la información primaria, varias personas pasaron en un auto y dispararon a las víctimas.
Seguí leyendo
41 macetazos y 1 minuto y 14 segundos; el robo piraña de miles de dólares en relojes Rolex a joyería de Carrasco
El joven de 19 años fue trasladado al hospital del Cerro por un particular en su auto, mientas que el hombre de 34 fue llevado por un móvil policial.
El joven falleció mientras era atendido por los médicos de urgencia.
Lo más visto
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos
Policiales
"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024
Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
allanamiento en paso carrasco
Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada
operativo antidrogas
Dejá tu comentario