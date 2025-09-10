Joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el martes de noche, cerca de la hora 23, mientras que un hombre de 34 años resultó con heridas de gravedad.

El ataque ocurrió en la calle Yapeyú esquina Ameghino, barrio Tres Ombúes de Montevideo.

Según la información primaria, varias personas pasaron en un auto y dispararon a las víctimas.

El joven de 19 años fue trasladado al hospital del Cerro por un particular en su auto, mientas que el hombre de 34 fue llevado por un móvil policial.

El joven falleció mientras era atendido por los médicos de urgencia.