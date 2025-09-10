RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES

Joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad

El ataque a tiros ocurrió tarde en la noche del martes. Desde un auto dispararon a dos personas en la calle. Un joven de 19 años murió y un hombre de 34 fue herido de gravedad.

hospital-del-cerro-noche-policia

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el martes de noche, cerca de la hora 23, mientras que un hombre de 34 años resultó con heridas de gravedad.

El ataque ocurrió en la calle Yapeyú esquina Ameghino, barrio Tres Ombúes de Montevideo.

Según la información primaria, varias personas pasaron en un auto y dispararon a las víctimas.

41 macetazos y 1 minuto y 14 segundos; el robo pirana de miles de dolares en relojes rolex a joyeria de carrasco
Seguí leyendo

41 macetazos y 1 minuto y 14 segundos; el robo piraña de miles de dólares en relojes Rolex a joyería de Carrasco

El joven de 19 años fue trasladado al hospital del Cerro por un particular en su auto, mientas que el hombre de 34 fue llevado por un móvil policial.

El joven falleció mientras era atendido por los médicos de urgencia.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024

Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
allanamiento en paso carrasco

Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada
operativo antidrogas

Allanamientos en el Cerro dejan seis detenidos, armas y drogas incautadas

Te puede interesar

Joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES

Joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos
Sube la temperatura, con máximas que van de 20º en el sur a 27º en el norte en los próximos días
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sube la temperatura, con máximas que van de 20º en el sur a 27º en el norte en los próximos días

Dejá tu comentario