DESDE LAGUNA DEL SAUCE

Empresario argentino Alberto Samid fue trasladado a Buenos Aires en vuelo sanitario desde Punta del Este

Estaba internado en el sanatorio Cantegril de Maldonado, a donde ingresó por una infección urinaria que se agravó. Su esposa había solicitado la colaboración de políticos peronistas, pero aseguró que no obtuvo respuesta.

El empresario cárnico y político argentino, Alberto Samid, fue trasladado este martes en un vuelo sanitario desde Punta del Este hasta Buenos Aires.

Samid, de 78 años, estaba internado en el sanatorio Cantegril de Maldonado, a donde había ingresado por una infección urinaria. Luego, su cuadro clínico se complicó tras detectarle un peligroso virus en la sangre, que le disminuyó los valores en sangre, como plaquetas y glóbulos blancos, entre otros.

La esposa de Samid, Marisa Scarafía, dio a conocer la situación y solicitó su traslado urgente a Buenos Aires, en un pedido público al gobernador Axel Kicillof, a los intendentes peronistas o cualquier partidario que pudiera ayudar en la derivación.

"Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", afirmó Scarafía y pidió que rezaran por su esposo.

Horas después, el propio Samid se expresó en redes sociales dando cuenta que dos días después de haber solicitado el traslado sanitario de urgencia y haciéndose cargo de los gastos, no había obtenido respuesta de las autoridades argentinas. En particular, apuntó a Kicillof y al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. "Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos", aseguró.

Un equipo de Subrayado constató esta tarde cuando un equipo de cardiomóvil trasladó a Samid hasta el Aeropuerto de Laguna del Sauce para abordar un avión sanitario hacia Argentina.

