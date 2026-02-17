"Gran Hermano: Generación Dorada": los 25 años del formato, figuras conocidas y nuevas reglas

La edición argentina " Gran Hermano: Generación Dorada " comienza el lunes 23 de febrero y se verá por la pantalla de Canal 10 . Se trata de una edición especial para celebrar los 25 años del formato, en una propuesta más intensa y estratégica que nunca.

En la conducción sigue Santiago del Moro, pero la edición cambia en varios aspectos. Entre los participantes, con perfiles especialmente seleccionados para la ocasión, habrá figuras conocidas públicamente. La dinámica estará pensada para elevar la competencia a otro nivel.

Hay 42 preseleccionados, con estudios psicofísicos realizados, y el número de cuántos ingresarán a la casa (24 o 30) se conocerá entre el lunes y martes.

La casa también tendrá novedades. Hubo una reforma y según imágenes que adelantó Del Moro, tendrá una piscina estilo playa.

Las nuevas reglas

Entre las nuevas reglas está la "placa planta". Consiste en la posibilidad de eliminar participantes que para la casa o el público "no juegan". Los jugadores serán quienes activen la placa.

También habrá nueva modalidad de distribución de votos en momentos claves y habrá una puerta roja en el centro del patio, de la que todavía no se revelaron más detalles.

Gacetilla GH Generación Dorada

"Gran Hermano: Generación Dorada" se emitirá de domingo a jueves, al término de Gran Hermano La Previa, el segmento conducido por Agustín Gil y Eliana Dide, que analizará tanto la edición argentina pero también nos mantendrá al tanto de las últimas novedades camino a la versión uruguaya.

Además, esta temporada especial contará con un react en vivo a través del canal de streaming de Canal 10 en YouTube, ampliando la experiencia y generando un espacio de interacción directa con la audiencia digital.