Un hombre fue asesinado en el barrio Lavalleja: recibió un disparo en la cabeza

Un hombre de 27 años fue asesinado este martes de tarde tras ser herido de arma de fuego en la cabeza. El homicidio ocurrió pasadas las 13 horas en Juan Giuria y Aparicio Saravia, en el barrio Lavalleja.
La Policía fue alertada a través de un llamado al Servicio de Emergencias 911 sobre un hombre herido de arma de fuego caído en la calle.
Cuando los efectivos de la seccional 12 llegaron al lugar constataron el hecho denunciado y encontraron la víctima con un disparo en la cabeza y sin vida. Después llegó personal del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.
El fallecido tenía seis antecedentes penales, algunos por hurto.
