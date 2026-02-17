RECIBÍ EL NEWSLETTER
GIURIA Y SARAVIA

Un hombre fue asesinado en el barrio Lavalleja: recibió un disparo en la cabeza

La víctima tenía 27 años. El homicidio ocurrió pasadas las 13 horas de este martes en Juan Giuria y Aparicio Saravia, barrio Lavalleja.

Escena del homicidio en barrio Lavalleja.

Un hombre de 27 años fue asesinado este martes de tarde tras ser herido de arma de fuego en la cabeza. El homicidio ocurrió pasadas las 13 horas en Juan Giuria y Aparicio Saravia, en el barrio Lavalleja.

La Policía fue alertada a través de un llamado al Servicio de Emergencias 911 sobre un hombre herido de arma de fuego caído en la calle.

Cuando los efectivos de la seccional 12 llegaron al lugar constataron el hecho denunciado y encontraron la víctima con un disparo en la cabeza y sin vida. Después llegó personal del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.

fue detenido sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 anos con antecedentes penales en la comercial
