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PRAXIS

Empresa norteamericana anunció inversión millonaria en el departamento de Colonia

Praxis, una nación digital respaldada por criptomonedas y con sede en Nueva York, eligió a Uruguay para construir su ciudad del futuro.

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Tras una extensa gira mundial, los fundadores de Praxis firmaron un acuerdo para instalarse dentro del proyecto +Colonia, una ciudad emergente que una empresa argentina está construyendo cerca de Colonia del Sacramento.

"La gira mundial ha concluido: hemos elegido Uruguay. Es lo más increíble del mundo", dijo Dryden Brown, el director ejecutivo de Praxis.

El proyecto +Colonia está liderado por Eduardo Bastitta, un asesor del presidente argentino Javier Milei.

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+Colonia ya se encuentra en fase de construcción. En su última publicación en redes sociales mostraron los grandes avances que han tenido las obras en los últimos meses.

Brown planea mudarse a Uruguay en diciembre, mientras que Praxis comenzaría a adquirir tierras dentro de +Colonia a fines del próximo año.

La empresa publicó más detalles de su proyecto en Uruguay, describiendo por qué eligieron instalarse en el departamento de Colonia.

Destacaron la costa abierta y los veranos largos de la zona, la cercanía con Buenos Aires y Montevideo, y la estabilidad democrática e institucional de Uruguay como los factores clave de la elección.

La primera fase, según la compañía, será un barrio frente al agua con residencias privadas, un resort y espacios para arte y música.

El plan incluye parques y jardines, plazas públicas y una costanera con un club de playa, estudios de música, fotografía y cine, galerías y talleres, además de restaurantes y vida nocturna.

El plan se enmarca en una tendencia más amplia de emprendedores de Silicon Valley que buscan construir "paraísos tecnológicos" administrados como empresas privadas, en lo que se conoce como el concepto de "estado red".

Brown tiene previsto reunirse esta semana con el presidente Yamandú Orsi, que se encuentra en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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