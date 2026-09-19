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cierre de expo prado

Presidente de ARU cuestionó al gobierno por el conflicto en el puerto: respaldó los servicios mínimos pero dijo que llegaron tarde

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay dijo que cuando el puerto deja de funcionar “no pierde solamente un exportador o un importador”, sino que “perdemos todos los uruguayos”. El ministro Alfredo Fratti le respondió.

Foto: FocoUy. Acto de cierre de Expo Prado 2026.

Foto: FocoUy. Acto de cierre de Expo Prado 2026.

Foto: FocoUy. Acto de cierre de Expo Prado 2026.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, cuestionó este sábado al gobierno por su gestión del conflicto en el puerto y respaldó el decreto que establece servicios mínimos, durante el acto de clausura de la Expo Prado 2026.

“Cuando el puerto deja de funcionar y aumentan los costos, no pierde solamente un exportador o un importador, perdemos todos los uruguayos”, afirmó Ferber durante su discurso.

El presidente de la ARU sostuvo que la medida de establecer servicios mínimos debió adoptarse antes. “Nos hubiera gustado que la decisión se hubiera tomado bastante antes”, señaló.

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Ferber también advirtió sobre las consecuencias que, según sostuvo, generan los conflictos sindicales cuando afectan sectores vinculados a las exportaciones y las importaciones.

Durante el acto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, destacó el momento que atraviesa el sector agropecuario uruguayo y atribuyó los resultados a políticas acumuladas durante décadas.

“Uruguay vende más caro que Australia”, afirmó Fratti, al referirse a los logros del sector ganadero.

El ministro también advirtió sobre posibles amenazas climáticas y señaló que ya funcionan equipos interministeriales para trabajar en la prevención ante eventuales impactos asociados al fenómeno de El Niño.

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