Poder Ejecutivo firmó acuerdo con accionista mayoritario de Montecon por el que desiste del arbitraje contra Uruguay

El Poder Ejecutivo firmó este viernes un acuerdo con Neltume Ports, el accionista mayoritario de Montecon, por el cual la compañía desiste del arbitraje que llevaba adelante contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por 600 millones de dólares.

"Es un desistimiento mucho más amplio; la situación es mejor de que si hubiéramos obtenido un laudo arbitral favorable al final del arbitraje", destacó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Además de desistir del arbitraje, Neltume Ports se compromete a que ni Montecon ni ninguna de sus empresas vinculadas iniciará en el futuro ningún juicio contra Uruguay por los hechos objeto del arbitraje en ninguna jurisdicción, indicó.

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El acuerdo no implica ninguna condición para el Estado uruguayo. "Uruguay no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma a Montecon y a Neltume", valoró. Díaz reivindicó la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado uruguayo.

"Es un triunfo de la República Oriental del Uruguay a nivel internacional (que) consolida además la tradición jurídica del Uruguay de ser un país donde se cumplen con los contratos, donde existe seguridad jurídica, y a nivel internacional, salvo en un caso, en todos los demás Uruguay ha triunfado en los arbitrajes a los que ha sido llevado", indicó.

Con Atco, otro de los accionistas de Montecon, el proceso de negociación continúa y aún no está finalizado. "Estamos en un proceso, esperemos que finalice de manera similar", sostuvo Díaz, y espera que a la brevedad se pueda informar de una resolución favorable.

El arbitraje de Montecon contra el Estado uruguayo era por 600 millones de dólares por la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata hasta el año 2081.