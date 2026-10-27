Empresa diseña y confecciona más de 500 ornamentos litúrgicos para la visita del papa León XIV

Una empresa uruguaya de diseño de vestimenta y alta costura, realizará más de 500 ornamentos litúrgicos que utilizarán los integrantes de la Iglesia Católica y también el papa León XIV, durante su visita al país.

Subrayado estuvo con las diseñadoras, quienes contaron cómo les llegó la propuesta y cómo empezaron a trabajar en el diseño.

Lo primero que les indicaron fueron los lineamientos para cada una de las diferentes celebraciones. Cada una de ellas será como homenaje: en Florida será de la Virgen de los 33, en Paysandú de Monseñor Jacinto Vera y en Montevideo la inspiración para las casullas será la arquitectura de la Catedral Metropolitana y la venida del papa Juan Pablo II.

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En la misa que presidirá el papa en Florida, la empresa diseñó una capa pluvial en lana merino.

Para este desafío la empresa incorporó profesionales de distintos rubros, especialistas en el trabajo manual. Ellas destacan la oportunidad que representa esta instancia para mostrar el trabajo uruguayo.

Tuvieron que investigar y estudiar minuciosamente lo que implicaba cada una de las vestimentas, desde el punto de vista litúrgico.

La propuesta llegó a la empresa en el mes de julio y, una vez aprobado, comenzaron a trabajar y tuvieron muy buena aceptación de quienes les proveían los materiales.

"El hecho de vestir al papa León XIV no estaba 100% confirmado y nosotros nos embarcamos en esto pensando en las vestiduras de toda la iglesia y, era la posibilidad de mandar al Vaticano todo el trabajo y ver qué nos decían. Llegó ese mensaje de la aprobación y ahí fue que armamos un equipo especial para confeccionar lo que va a usar el papa León XIV", contó Agustina Gómez Platero.

Según Agustina, parte de este trabajo tiene que ver con visibilizar la industria uruguaya y todo el potencial que hay en el país.

"Nosotras estamos acostumbradas a hacer prendas muy exclusivas con mucho nivel de detalle y eso es lo que nos caracteriza como marca. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en una situación de vestir a un papa. Nos llena de orgullo y también mucha responsabilidad de estar en el lugar que estamos hoy", dijo Florencia Arrosa.