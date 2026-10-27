RECIBÍ EL NEWSLETTER
PEDIDO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Empresa diseña y confecciona más de 500 ornamentos litúrgicos para la visita del papa León XIV

"Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en una situación de vestir a un papa. Nos llena de orgullo y también mucha responsabilidad", dijo Florencia Arrosa.

cruz-papa-león-uruguay

Una empresa uruguaya de diseño de vestimenta y alta costura, realizará más de 500 ornamentos litúrgicos que utilizarán los integrantes de la Iglesia Católica y también el papa León XIV, durante su visita al país.

Subrayado estuvo con las diseñadoras, quienes contaron cómo les llegó la propuesta y cómo empezaron a trabajar en el diseño.

Lo primero que les indicaron fueron los lineamientos para cada una de las diferentes celebraciones. Cada una de ellas será como homenaje: en Florida será de la Virgen de los 33, en Paysandú de Monseñor Jacinto Vera y en Montevideo la inspiración para las casullas será la arquitectura de la Catedral Metropolitana y la venida del papa Juan Pablo II.

estudio revelo crecimiento importante del impacto que el fraude digital en el pais; los consejos de expertos
Seguí leyendo

Estudio reveló "crecimiento importante del impacto que el fraude digital" en el país; los consejos de expertos

En la misa que presidirá el papa en Florida, la empresa diseñó una capa pluvial en lana merino.

Para este desafío la empresa incorporó profesionales de distintos rubros, especialistas en el trabajo manual. Ellas destacan la oportunidad que representa esta instancia para mostrar el trabajo uruguayo.

Tuvieron que investigar y estudiar minuciosamente lo que implicaba cada una de las vestimentas, desde el punto de vista litúrgico.

La propuesta llegó a la empresa en el mes de julio y, una vez aprobado, comenzaron a trabajar y tuvieron muy buena aceptación de quienes les proveían los materiales.

"El hecho de vestir al papa León XIV no estaba 100% confirmado y nosotros nos embarcamos en esto pensando en las vestiduras de toda la iglesia y, era la posibilidad de mandar al Vaticano todo el trabajo y ver qué nos decían. Llegó ese mensaje de la aprobación y ahí fue que armamos un equipo especial para confeccionar lo que va a usar el papa León XIV", contó Agustina Gómez Platero.

Según Agustina, parte de este trabajo tiene que ver con visibilizar la industria uruguaya y todo el potencial que hay en el país.

"Nosotras estamos acostumbradas a hacer prendas muy exclusivas con mucho nivel de detalle y eso es lo que nos caracteriza como marca. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en una situación de vestir a un papa. Nos llena de orgullo y también mucha responsabilidad de estar en el lugar que estamos hoy", dijo Florencia Arrosa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil
VILLA MUÑOZ

Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
LAVALLEJA

Administrativa de empresa de supergás fue condenada por falsificar documentos y apropiarse de más de $1,5 millones
Tragedia en Montevideo

Un niño de 2 años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo

Te puede interesar

Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años video
INFORMÓ FISCALÍA

Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años
Un joven militar de 20 años murió tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua
INSTRUCCIÓN Y LA CALERA

Un joven militar de 20 años murió tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua
Hubo disparos cerca de cancha de baby fútbol, donde niños se preparaban para jugar; cuestionan la respuesta policial video
VILLA GARCÍA

Hubo disparos cerca de cancha de baby fútbol, donde niños se preparaban para jugar; cuestionan la respuesta policial

Dejá tu comentario