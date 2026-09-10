Empresa Cotmi denuncia ataque contra 3 de sus unidades en los accesos: "Es una problemática de larga data, todavía no se le encuentra solución"

Empresa de Transporte Cotmi denunció que tres de sus unidades fueron atacadas en los accesos, en Montevideo.

El propietario de la empresa, Martín Alfonso, dijo a Subrayado que dos de los ataques fueron en la intersección de ruta 1 y ruta 5, en el cruce con Santín Carlos Rossi, uno en el vidrio lateral y otro en el parabrisas. Fue una diferencia de 45' entre ataque y ataque.

"Después tuvimos otro, capaz que hasta un poquitito más grave, que fue el que partió 22.30 de San José, estamos hablando que 23.45 pasó por Cibils. Bajando del Viaducto también lo apedrean en el parabrisas del guarda y provocó que tanto el chofer como el guarda se quedaran cubiertos de vidrios", explicó.

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Alfonso destacó que no hubo que lamentar ningún daño a los pasajeros ni a la tripulación. Además, comentó que este tipo de hechos ocurren, pero no tienen una regularidad concreta.

"Hay veces que de repente tenemos dos o tres en la semana y, hay veces que tenemos una semana más tranquila", señaló.

Consultado por la respuesta de las autoridades, Alfonso dijo que llaman al 911 y luego el conductor deja registro en una seccional.

"Es una problemática de larga data y que todavía no se le encuentra solución, por más de que hay lugares donde tenemos cámaras y pienso que sean identificables los actores de tales hechos", apuntó.

Desde la empresa solicitan que se refuerce la seguridad en la zona.