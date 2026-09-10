Condenaron al grafitero "Ruzok" a cuatro meses de libertad a prueba y deberá realizar tareas comunitarias

El hombre de 27 años fue identificado como el autor de diversos grafitis en áreas públicas, edificios privados y comercios en Centro y Ciudad Vieja, aquí en la capital del país. Su actividad se hizo viral por un video en redes sociales que fue ampliamente visto, lo que facilitó su identificación por parte de las autoridades.

El 28 de mayo, personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo lo detuvo cerca de Misiones y Cerrito.

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Es que además de los propietarios afectados, los ediles del Partido Nacional, Nicolás Hernández y Joaquín Campos, habían presentado una denuncia ante la Seccional 1ª y Fiscalía. La acusación contra "Ruzok" incluyó daños, delitos contra la propiedad y vandalismo por varios incidentes de grafitis y actos vandálicos en espacios públicos, fachadas de edificios, monumentos y mobiliario urbano.

Finalmente, “Ruzok” fue condenado, pero no irá a prisión. Cumplirá cuatro meses de pena bajo un régimen de libertad a prueba y deberá realizar tareas comunitarias.

La Intendencia de Montevideo anunció que limpiará los grafitis.

El fiscal a cargo de la investigación, William Rosa, dijo que se pudo comprobar que “Ruzok” fue el autor de cuatro pintadas (en algunos casos también firmaba como "Rusok").

Además aclaró que no se trata de un “reincidente” o “reiterante”. En estos casos la Justicia otorga la posibilidad de que la condena sea cumplida en régimen de libertad a prueba. Además, se acordó tareas comunitarias y la presentación semanal en la Seccional que corresponde a su domicilio.

Rosa dijo que el daño agravado es un delito que en el Código Penal tiene una pena mínima de 3 meses de prisión.

Tras conocerse la condena, Mario Bergara dijo que será la Intendencia la encargada de la limpieza de esos espacios vandalizados.

"Nosotros vamos a trabajar en la limpieza, coordinada en muchos casos con el sector privado, porque buena parte de las paredes y las cortinas son del sector privado. Parte de esas tareas las vamos a estar realizando no solo con funcionarios de la Intendencia y cooperativas, que están trabajando y que acaban de dejar 18 de Julio prácticamente libre de pegatinas. También vamos a trabajar en materia de limpieza de grafitis y con reclusos del Instituto Nacional de Rehabilitación que entre las cuadrillas que estamos coordinando con el INR parte de las tareas, además del cuidado y la limpieza de espacios públicos, va a estar la limpieza de grafitis", detalló el intendente.