Empate en el Viera: Wanderers y Nacional terminaron el partido sin goles en la 13ª fecha del Clausura

A las 20:30 y con casi nueve minutos de alargue terminó el partido entre Wanderers y Nacional en el Parque Viera, sin goles para los equipos.

El tricolor buscaba aprovechar la ventaja que dejó Peñarol el sábado, cuando cayó 2-0 ante Cerro en el Tróccoli, pero no pudo. Wanderers quería puntos para salvarse del descenso.

Los locales inauguraron este domingo una tribuna que ha sido blanco de discusiones polémicas por su disposición.

Nacional y Wanderers disputaron así la 13ª fecha del Torneo Clausura. El juez fue Javier Burgos, y sus asistentes Martín Soppi y Javier Irazoqui. El cuarto árbitro: Andrés Martínez. Y en el VAR estuvieron Leodán González y Mathías Muniz.

Con la misma cantidad de partidos, los tricolores tienen 76 puntos en la Tabla Anual, mientras que Peñarol acumula 72. Quedan seis puntos por jugar.

En el Clausura, Peñarol sigue con 29 unidades, arriba de Nacional por 5.

Los detalles del partido

LOS EQUIPOS INICIALES: