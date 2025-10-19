RECIBÍ EL NEWSLETTER
FúTBOL URUGUAYO

Peñarol le ganó a Wanderers 3 a 0 en la 12ª fecha del Torneo Clausura

Los goles fueron de Maxi Olivera al final del primer tiempo, de Matías Arezo al arranque del segundo y de Maxi Silvera a los 60 minutos de partido.

Peñarol ganó en la 12ª fecha del Clausura. Foto: Foco UY

Peñarol ganó en la 12ª fecha del Clausura. Foto: Foco UY

Peñarol VS Wanderers. Foto: Foco UY

Peñarol VS Wanderers. Foto: Foco UY

Diego Aguirre y Daniel Carreño. Foto: Foco UY

Diego Aguirre y Daniel Carreño. Foto: Foco UY

Peñarol VS Wanderers. Foto: Foco UY

Peñarol VS Wanderers. Foto: Foco UY

Peñarol ganó en el Campeón del Siglo ante Wanderers, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. El resultado fue 3 a 0.

Al cierre del primer tiempo, Maxi Olivera anotó para su equipo y abrió el marcador para el aurinegro. El segundo llegó cuando recién empezaba el segundo tiempo y fue de Matías Arezo.

El tercer gol llegó con un tanto de Maximiliano Silvera, a los 60 minutos de partido.

El árbitro principal fue Esteban Ostojich. A él lo acompañaron los asistentes Andrés Nievas y Ernesto Hartwing, y el cuarto árbitro Daniel Rodríguez. En el VAR estuvieron Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

El equipo de Diego Aguirre venía de empatar con Miramar Misiones en la fecha 11 y previamente ganó tres. En la tabla del Clausura se afirma primero y los puntos le permitieron achicar la ventaja con Nacional en la Anual.

Los detalles:

Equipos iniciales

Temas de la nota

