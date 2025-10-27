Martes y miércoles con precipitaciones y humedad; jueves libre de lluvias y ascenso de temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias para este martes prácticamente en todo el país y ascenso de la temperatura a partir del jueves.

"No son lluvias importantes, pero la zona que va a estar más expuesta a la presencia de lluvia y algunos chaparrones es la zona litoral y la zona norte (...) todo el territorio va a estar con mucha nubosidad".

Y agregó: "Las temperaturas van a ser un poquito más elevadas que las de hoy".

Seguí leyendo Tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche

Las condiciones de inestabilidad se mantienen para el miércoles con presencia de chaparrones en el sur del territorio, no demasiado importantes. Las mismas serán de rápido pasaje. El resto de la semana estará libre de precipitaciones.

A partir del jueves, suben las temperaturas rápidamente.