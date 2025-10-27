El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias para este martes prácticamente en todo el país y ascenso de la temperatura a partir del jueves.
Martes y miércoles con precipitaciones y humedad; jueves libre de lluvias y ascenso de temperatura
El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que el resto de la semana estará libre de precipitaciones.
"No son lluvias importantes, pero la zona que va a estar más expuesta a la presencia de lluvia y algunos chaparrones es la zona litoral y la zona norte (...) todo el territorio va a estar con mucha nubosidad".
Y agregó: "Las temperaturas van a ser un poquito más elevadas que las de hoy".
Seguí leyendo
Tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche
Las condiciones de inestabilidad se mantienen para el miércoles con presencia de chaparrones en el sur del territorio, no demasiado importantes. Las mismas serán de rápido pasaje. El resto de la semana estará libre de precipitaciones.
A partir del jueves, suben las temperaturas rápidamente.
Temas de la nota
Lo más visto
ESTAFA EN MONTEVIDEO
Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria
tenía 25 años
Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
MALDONADO
Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
asociación para delinquir
Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva
ELECCIONES EN ARGENTINA
Dejá tu comentario