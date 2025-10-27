RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Martes y miércoles con precipitaciones y humedad; jueves libre de lluvias y ascenso de temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que el resto de la semana estará libre de precipitaciones.

lluvia-foco-uy-5

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias para este martes prácticamente en todo el país y ascenso de la temperatura a partir del jueves.

"No son lluvias importantes, pero la zona que va a estar más expuesta a la presencia de lluvia y algunos chaparrones es la zona litoral y la zona norte (...) todo el territorio va a estar con mucha nubosidad".

Y agregó: "Las temperaturas van a ser un poquito más elevadas que las de hoy".

Las condiciones de inestabilidad se mantienen para el miércoles con presencia de chaparrones en el sur del territorio, no demasiado importantes. Las mismas serán de rápido pasaje. El resto de la semana estará libre de precipitaciones.

A partir del jueves, suben las temperaturas rápidamente.

