Emotivo e histórico: Messi juega esta noche su último partido por Eliminatorias en Argentina

Messi juega este jueves su último partido por Eliminatorias en Argentina. Con 38 años se espera que llegue al Mundial de 2026, y ya se descarta que esté en las próximas Eliminatorias. Por eso es un partido muy especial en el Monumental.

Messi. Foto: AFP

Lionel Messi, con 38 años, juega este jueves el que será sin dudas su último partido en Argentina por Eliminatorias. Este partido especial será en el Monumental de Núñez, en Buenos Aires, el estadio más grande de Argentina.

Luego vendrá el último partido de la clasificación y el año que viene el Mundial, pero por Eliminatorias, y en un partido oficial, el de esta noche quizás sea el último de Messi en su tierra.

El retiro es inevitable y es más que probable que uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos no vuelva a diputar una Eliminatoria, una Copa América o un Mundial más allá del 2026, aunque la última palabra la tiene el 10, campeón del mundo en Qatar 2022.

“Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por Eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar”, dijo en la previa el entrenador de Argentina Lionel Scaloni, según consigna AFP.

El rival de esta noche es Venezuela (18 puntos), que pelea por obtener el puesto de repechaje para intentar clasificar por primera vez a un Mundial.

La Vinotinto tiene un mano a mano con Bolivia (17 puntos), que busca alcanzar el mismo puesto y tener así una última chance de clasificar al Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

