Yessy López se tatuó "Cha-cha, muchacha" en homenaje a Ruben Rada y contó un recuerdo con su abuela: "Lo llevo en el corazón"

Yessy López contó un recuerdo especial de su abuela Capita en un video de Ruben Rada.

Yessy López, artista uruguaya, participó este jueves del último adiós a Ruben Rada en el Palacio Legislativo y recordó con emoción al músico, a quien definió como una persona “trascendental” que dejó “un tremendo legado”.

“Lo siento vivo. El Negro nos dejó tremendo legado. Hay que recordarlo con alegría, todo lo que era él es lo mejor que nos puede pasar”, señaló.

López recordó que tuvo “la suerte, el honor y el orgullo” de compartir escenario con Rada y destacó su forma de ser. “Era una persona increíble. El Negro Rada tenía una gran característica y era que no transaba con su forma de ser. Se mostró como era y llegó al corazón de la gente. Se ve reflejado”, expresó.

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La artista también recordó que, “hace muchísimos años”, Rada la contrató para bailar junto a él en un escenario. “Me contrató para bailar en un escenario con él. No podía creer, le decía a toda mi familia que me llamó Rada. Tengo recuerdos inolvidables. No me los saca nadie”, contó.

Consultada sobre una canción que fuera especialmente significativa para ella, López eligió “Cha-cha, muchacha”. Este jueves, el mismo día del último adiós a Rada, decidió tatuarse parte de la letra en uno de sus brazos.

“Me quedo con el ‘Cha-cha, muchacha’, me lo tatué en honor a él. Porque mi abuela, Capita, es la abuela que baila en el videoclip de ‘Cha-cha, muchacha’, entonces es un homenaje doble”, explicó.

“Lo llevo tatuado, lo llevo en el corazón al igual que todos los uruguayos”, agregó.

Rada murió a los 83 años este miércoles 26 de agosto, luego de permanecer dos semanas internado por una pulmonía.

Durante su despedida en el Palacio Legislativo, familiares, amigos, artistas y cientos de uruguayos se acercaron para homenajear al músico, cantante y compositor, una de las figuras más importantes de la cultura uruguaya.