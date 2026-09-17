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Emergencia nacional en Islas Fiyi por aumento de VIH: los casos se multiplicaron por 16

Los nuevos diagnósticos llegaron a 2.106 en 2025, 16 veces más que en 2019. El gobierno informó que uno de cada 60 adultos tiene el virus.

Foto: AFP. Islas Fiyi, país en Oceanía.

Foto: AFP. Islas Fiyi, país en Oceanía.

Fiyi declaró una emergencia nacional por la propagación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), vinculada principalmente a la transmisión sexual y al uso de drogas ilícitas.

“Declaro formalmente emergencia nacional por VIH”, dijo el miércoles el ministro de Salud, Atonio Lalabalavu.

“Esta decisión reconoce la gravedad de la epidemia y la urgencia de una respuesta coordinada como nuestro país necesita”, agregó.

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Los nuevos diagnósticos de VIH llegaron a 2.106 casos en 2025, 16 veces más que en 2019, según las autoridades.

El gobierno calcula que uno de cada 60 adultos en Fiyi tiene VIH, frente a uno de cada 167 cinco años antes. Además, dos de cada 100 mujeres embarazadas portan el virus.

De los 59 bebés nacidos con VIH en 2025, 18 murieron antes de cumplir un año, de acuerdo con cifras oficiales.

El gobierno informó que aumentó el acceso a pruebas gratuitas, servicios de prevención y tratamiento.

Esto incluye pruebas rápidas, medicamentos preventivos para personas de grupos de riesgo elevado, medidas de reducción de daños para personas que se inyectan drogas y tratamiento gratuito para quienes fueron diagnosticados con VIH.

FUENTE: AFP.

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