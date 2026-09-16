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LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS

Los Ángeles: helicóptero de informativo cayó al suelo cuando transmitía un siniestro de tránsito y murieron tres personas

Un helicóptero de la cadena de noticias de televisión NBC, que cubría un accidente de tránsito en Los Ángeles, se estrelló y murieron tres personas, una de ellas un hombre que justo pasaba por el lugar.

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Varios helicópteros de canales de televisión de Los Ángeles, Estados Unidos, cubrían en vivo un accidente fatal entre una camioneta y un ómnibus cuando de pronto una de las aeronaves se estrelló y tres personas murieron, entre ellas un hombre que justo pasaba por el lugar.

El helicóptero que se precipitó a tierra era de la cadena NBC 4 y las víctimas a bordo eran la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw.

Al menos cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento se incendiaron después del impacto del helicóptero, que alcanzó a transmitir en vivo el inicio de la caída. Más de 50 bomberos intervinieron y lograron apagar el fuego.

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Tras el accidente, en el estudio de NBC, la presentadora Colleen Williams confirmó la noticia en vivo y con la voz temblorosa dijo: “Vamos a tomarnos un par de minutos para procesar esto”. Momentos después la salida al aire se interrumpió abruptamente.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación investigan ahora la causa del accidente.

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