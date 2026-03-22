Embarazada murió, conductor y menor están graves tras siniestro en ruta 3, Paysandú

Un siniestro de tránsito cobró la vida de una embarazada en el departamento de Paysandú .

Policía Caminera informó que el siniestro fatal ocurrió sobre la hora 20.15 de este sábado en la ruta 3, a la altura del kilómetro 378.

Se trata de una colisión frontal entre dos automóviles que circulaban por dicha ruta y que chocaron, por motivos que se desconocen.

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La embarazad, de 35 años que iba como acompañante, falleció durante el traslado a un centro de salud.

El primer automóvil que circulaba de norte a sur era conducido por un hombre de 28 años, diagnosticado "politraumatizado grave” y trasladado a COMEPA.

Un segundo acompañante, menor de 13 años e hijo de la mujer resultó "politraumatizado grave ” y fue derivado a COMEPA.

El segundo automóvil que se desplazaba de sur a norte era conducido por un hombre de 26 años, quien fue diagnosticado "politraumatizado" y trasladado también a COMEPA.

Como acompañante viajaba una mujer mayor de edad, a la quien se le diagnosticó: “fractura de fémur”, siendo trasladada a COMEPA.