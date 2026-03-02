Embajadora de Israel manifestó "esperanza" que al terminar la operación militar no exista más una amenaza iraní

La embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, aseguró este lunes que son "tiempos difíciles" al analizar el conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta bélica del régimen iraní.

La diplomática israelí manifestó su "esperanza" sobre que al terminar la operación militar conjunta pueda resultar en un "Medio Oriente diferente", en el que el pueblo iraní tenga la oportunidad de vivir en libertad en su país y no bajo un régimen tan agresivo.

Hershkovitz apostó a que no exista más una amenaza iraní contra Israel a través del desarrollo de un plan nuclear permanente y de grandes misiles de hasta 1 tonelada, capaces de causar un daño muy grande, y que el régimen iraní trata de poner bajo tierra para que otros países no puedan neutralizarlos.

El objetivo de la operación es eliminar la amenaza para que Israel pueda vivir en paz por mucho tiempo. La embajadora expresó su beneplácito por la caída del líder supremo iraní, Alí Jamenei, cuyo propósito ha sido la destrucción del estado de Israel.

