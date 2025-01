Ema tiene un año y nueve meses y padece la enfermedad Piel de Cristal; para aliviar sus dolores debe tomar morfina

Su madre, Carolina Fleitas, había contado a Subrayado la situación el pasado año y diferentes organismos como el Mides y la Agencia Nacional de Viviendas iniciaron contactos para lograr beneficios, pero finalmente no avanzaron.

Carolina es una madre sola con dos hijos. "Ya ha pasado un año y no hemos tenido ninguna respuesta, nos habían dicho que duraba unos meses, que podían ser un poco más ágiles en el trámite. Hace dos meses atrás me presenté en la Agencia Nacional de Vivienda de Rivera para ver en qué había quedado el trámite y al parecer no hay ningún expediente a nuestro nombre".