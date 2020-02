Elton John se quedó sin voz y tuvo que cortar una actuación en Nueva Zelanda

Tras ser auscultado por un médico, el cantante siguió intentándolo otras dos canciones pero acabó interrumpiendo la actuación, apenas a la mitad del repertorio. "No puedo cantar. He perdido la voz por completo", dijo, ronco, ante los asistentes al concierto, que forma parte de una gira mundial. "Me tengo que ir. Lo siento mucho", añadió.

En las imágenes de video se ve a Elton John, vestido con un traje azul celeste y gafas de gran tamaño, delante de un piano de cola. Se encoge de hombros, en un gesto de impotencia. Acto seguido sale del escenario, cabizbajo, con la ayuda de su equipo, en medio de los aplausos de los espectadores.

"Hoy me diagnosticaron neumonía errante, pero me propuse ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible", tuiteó más tarde. "Toqué y canté con todo mi corazón, hasta que mi voz no pudo más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Di todo lo que llevaba dentro", agregó el artista.

La neumonía errante o ambulante es un término informal para la neumonía atípica, que causa infecciones leves del sistema respiratorio, según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.

Los síntomas incluyen cansancio, dolor de garganta, fiebre y tos, y en ocasiones la enfermedad puede degenerar en neumonía más grave, una infección pulmonar.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que estuvo con el cantante antes del concierto del domingo y "se notaba que no se sentía bien". "Que pasara aproximadamente dos horas en el escenario con una actuación gigantesca fue increíble y muy generoso", declaró.

Elton John se encuentra en Nueva Zelanda como parte de la gira mundial "Farewell Yellow Brick Road", que comenzó en 2018 y debería terminar a finales de 2020 en Londres. Se considera la última oportunidad de ver a la estrella en el escenario antes de que se retire.

John tiene actuaciones programadas en Auckland el martes y jueves antes de partir a Australia para otros siete conciertos. El promotor de las etapas de la gira en Australia y Nueva Zelanda, Chugg Entertainment, afirmó que la del martes fue programada para el miércoles para que pueda descansar por recomendación médica.