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Eligieron al rey y la reina del chopp en la Semana de la Cerveza en Paysandú

Como parte de las políticas de promoción del consumo responsable, la competencia se desarrolló con cerveza sin alcohol, manteniendo el espíritu festivo y la convocatoria de público que caracteriza a este certamen cada año.

reyes cerveza

La dinámica de la competencia consistió en beber un litro de cerveza sin alcohol en el menor tiempo posible.

Como parte de las políticas de promoción del consumo responsable, la competencia se desarrolló con cerveza sin alcohol, manteniendo el espíritu festivo y la convocatoria de público que caracteriza a este certamen cada año.

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El premio del certamen fue de $24 mil en total.

Los participantes fueron elegidos a través de un sorteo, y participaron 10 por categoría.

Con la presencia del Intendente Nicolás Olivera, la final se disputó a partir de las 19.30 horas y en la rama masculina resultaron ganadores Horacio Sosa, nuevo Rey del Chop (11.23 segundos); segundo Sergio Denis (12.38) y Matías Leites (14:29).

En la categoría femenina la ganadora y Reina del Chopp fue Olga Gómez (25.25 segundos), segunda Camila Borkowsky (27.99) y Tercera Ximena Chialanza (39.60).

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