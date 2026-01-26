RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUENTE VIEJO Y PARADOR TAJES

Elevado registro de coliformes: Intendencia de Canelones aconseja no bañarse en dos playas de Santa Lucía

Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la intendencia canaria, dijeron a Subrayado que se trata de la playa del Puente Viejo (Ruta 11) y la del Parador Tajes.

playa-santa-lucía-coliformes

"Se vio que estamos pasando la medida geométrica de coliformes fecales en la tres playas que monitoreamos en la ciudad de Santa Lucía. Recomendamos la colocación de bandera sanitaria al guardavidas y el no baño mientras esté colocado dicha bandera", explicó a Subrayado Josefina Villamarzo, de la Dirección de Gestión Ambiental de la intendencia canaria.

La detección tuvo lugar en estas horas y se pasan unas unidades por encima de lo permitido por la normativa. Cuando vuelvan a realizar la medición de la calidad del agua y que el resultado sea el adecuado, las banderas serán retiradas de esas playas.

"Es esperable que por el aumento de la temperatura, estas olas de calor, son bacterias que son proclives a procrearse más rápidamente en distintos casos", comentó.

