URSULA VON DER LEYEN

"Elegimos el comercio justo sobre los aranceles", dijo la presidenta de la Comisión Europea sobre acuerdo con Mercosur

"Elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento y, por encima de todo, tenemos la intención de ofrecer beneficios reales y tangibles" a los ciudadanos, expresó la presidenta de la Comisión Europea.

ursula-von-der-leyen-afp-firma-mercosur-ue-AFP

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que la Unión Europea y el Mercosur eligen "el comercio justo sobre los aranceles" en declaraciones previas a la histórica firma en Asunción de un acuerdo bilateral de libre comercio.

"Elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento y, por encima de todo, tenemos la intención de ofrecer beneficios reales y tangibles" a los ciudadanos, expresó la funcionaria.

El mandatario anfitrión, Santiago Peña, elogió de su lado que lo dos bloques hayan elegido "el camino del diálogo" y "la cooperación", tras negociaciones que se extendieron por más de 25 años.

Los presidentes y autoridades del Mercosur y la UE saludan tras la firma del acuerdo. Foto: Presidencia de Uruguay.
En el mismo tono, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo que el acuerdo que pone en marcha una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo "es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento, el militarismo y el uso del comercio como arma geopolítica".

El acuerdo que se negocia desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) crea un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

El tratado UE-Mercosur elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los pioneros del Mercosur. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.

La firma ocurre en medio de la incertidumbre mundial por las políticas proteccionistas y las amenazas de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y protestas en muchos países de la Unión Europea contra el tratado.

