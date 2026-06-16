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diferencia de 35.000 votos

Elecciones en Perú: Keiko Fujimori amplía ventaja en escrutinio presidencial

Con 99% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Roberto Sánchez. La diferencia es de 35 mil votos.

Foto: AFP. Keiko Fujimori, Perú.

Foto: AFP. Keiko Fujimori, Perú.

La candidata derechista Keiko Fujimori sigue al frente del conteo oficial de votos de la reñida segunda vuelta presidencial en Perú y amplió su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, quien denunció irregularidades en el proceso electoral, según resultados actualizados difundidos este martes.

Con 99% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 35 mil votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de votos contabilizados.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, elecciones en Perú. Foto: AFP
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Para declarar un ganador deben ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 256.000 votos, lo que puede llevar días. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

La autoridad electoral informó que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes".

En paralelo el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, denunció "la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades", que no fueron precisadas por la organización política.

La postura refleja un cambio en su posición respecto al escrutinio. Hace una semana, cuando Sánchez lideraba el conteo, anunciaron que respetarían el veredicto sea quien fuese el ganador.

Juntos por el Perú convocó a una marcha de protesta para defender el voto este viernes en Lima.

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta señaló que su partido Fuerza Popular esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores.

"Nosotros vamos a esperar que esto termine para ya poder hablar de elección ó virtualmente electos", dijo Galarreta a la radio RPP.

La delegación de la UE señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

FUENTE: AFP.

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