Elecciones internas 2024: ¿qué se vota este domingo, quiénes lo hacen y cómo?

Si eso no se da, el candidato será elegido por el órgano deliberativo nacional de 500 miembros, o sea la convención que surge de esta elección interna.

¿Cómo se vota?

En las elecciones internas el voto no es obligatorio por lo que no hay sanciones por no hacerlo. La Corte Electoral habilita más de 7105 circuitos en todo el país.

Estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas de este domingo. Si a esa hora hay personas esperando para votar, el horario puede extenderse a las 20.30

No se puede votar en un circuito diferente al que le corresponde.

El documento para participar es la credencial cívica, que deberá ser presentada ante la comisión receptora de votos. Si el votante no encuentra su credencial, puede ir al circuito en el que le corresponde con su cédula de identidad, y mencionar el número y serie de su credencial.

El voto es con dos hojas en el sobre: una con el presidenciable y los candidatos al órgano deliberativo nacional y otra con los postulante al órgano departamental.

La ausencia de listas en el sobre se computa como voto en blanco.

Si hay objetos extraños, listas dañadas o listas de distinto candidato, el voto se anula

¿Quiénes votan?

El voto en las elecciones internas es voluntario y no requiere estar afiliado a ningún partido político.

Están habilitados para votar todos los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años inscritos en el registro cívico nacional y que no estén privados de sus derechos políticos.

Además, también pueden hacerlo los ciudadanos extranjeros con más de 15 años de residencia en el país y que cumplan con los requisitos legales.

Al cierre del padrón, la corte electoral informó que hay 2.766.326 habilitados para votar.

De esos, casi 200 mil son nuevos votantes.