El viernes comenzó con 40.000 clientes de UTE sin servicio en todo el país: Maldonado, Rocha y Cerro Largo, los más afectados

Maldonado, Rocha y Cerro Largo fueron los departamentos que más afectaciones de energía eléctrica tuvieron tras el temporal de la pasada noche.

A las 8:00 de este viernes aún permanecían 40.000 clientes de UTE sin servicio. Del total, casi 20.000 eran en Madonado y más de 6.000 en Rocha.

Según informa UTE en su sitio web, a las 8:20 había 18.828 clientes sin luz en Maldonado; 6.150, en Rocha; 5.362, en Cerro Largo; 1.548, en Treinta y Tres.

Otros departamentos afectados son Lavalleja con 1.347 clientes sin servicio, Paysandú (1.145), Rivera (1.113) y Durazno (704).

Los servicios se recomponen conforme avanzan las tareas de personal de UTE en las calles. Para las 8:30 eran 36.000 los clientes sin luz.

A las 20:36 del jueves, UTE señaló en sus redes sociales que las brigadas de calle estaban limitadas como consecuencia de la alerta roja emitida por el gobierno. Sin embargo, agregó: "Nos estamos preparando para retomar las tareas a mayor ritmo cuando las condiciones vuelvan a ser seguras".

Ante la alerta roja recientemente emitida para algunas zonas del país, informamos que el accionar de nuestras brigadas estará temporalmente limitado.



Mientras tanto, nos estamos preparando para retomar las tareas a mayor ritmo cuando las condiciones vuelvan a ser seguras. — UTE (@utecomunicacion) August 6, 2026

En la mañana de este viernes la advertencia naranja de Inumet pasó a amarilla, a las 6:00, mientras que a las 7:30 cesaron todas las advertencias meteorológicas.