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El viernes comenzó con 40.000 clientes de UTE sin servicio en todo el país: Maldonado, Rocha y Cerro Largo, los más afectados

A las 8:00 de este viernes aún permanecían casi 20.000 clientes sin energía en Madonado, y más de 6.000 en Rocha. Brigadas de UTE trabajan en las calles para recomponer los servicios.

Foto de archivo.

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Maldonado, Rocha y Cerro Largo fueron los departamentos que más afectaciones de energía eléctrica tuvieron tras el temporal de la pasada noche.

A las 8:00 de este viernes aún permanecían 40.000 clientes de UTE sin servicio. Del total, casi 20.000 eran en Madonado y más de 6.000 en Rocha.

Según informa UTE en su sitio web, a las 8:20 había 18.828 clientes sin luz en Maldonado; 6.150, en Rocha; 5.362, en Cerro Largo; 1.548, en Treinta y Tres.

Otros departamentos afectados son Lavalleja con 1.347 clientes sin servicio, Paysandú (1.145), Rivera (1.113) y Durazno (704).

Los servicios se recomponen conforme avanzan las tareas de personal de UTE en las calles. Para las 8:30 eran 36.000 los clientes sin luz.

A las 20:36 del jueves, UTE señaló en sus redes sociales que las brigadas de calle estaban limitadas como consecuencia de la alerta roja emitida por el gobierno. Sin embargo, agregó: "Nos estamos preparando para retomar las tareas a mayor ritmo cuando las condiciones vuelvan a ser seguras".

En la mañana de este viernes la advertencia naranja de Inumet pasó a amarilla, a las 6:00, mientras que a las 7:30 cesaron todas las advertencias meteorológicas.

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