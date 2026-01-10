El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos

Los vientos fuertes registrados este sábado en Montevideo provocaron la caída de varios árboles, algunos de gran porte, como uno en el Prado que se precipitó sobre dos vehículos estacionados y segundos después de que una camioneta pasara por el lugar.

Andrés Sosa, dueño de uno de los vehículos afectados, contó a Subrayado que el hecho ocurrió minutos antes del mediodía.

La caída del árbol quedó registrada en las cámaras de seguridad de su casa. En las imágenes, se ve como el árbol se desprende por completo desde la raíz y cae encima de la camioneta y de otro vehículo que estaban estacionados. "Por suerte, no había nadie", aseguró.

Sosa vive en la zona desde hace 3 años, pero una vecina le comentó que desde hace 10 años se realizó la gestión ante la Intendencia de Montevideo para retirar el árbol, que en el último tiempo presentaba una inclinación importante hacia la calle.

El incidente dejó solo daños materiales, pero uno de los damnificados reclamó una solución rápida a la comuna capitalina, porque su camioneta es su herramienta de trabajo.