El vestuario en Gran Hermano se transforma en una herramienta de comunicación

En Gran Hermano el vestuario deja de ser un detalle y se convierte en una herramienta narrativa clave para que los jugadores muestren lo que son y lo que quieran contar.

En la casa, cada participante construye, consciente o inconscientemente, un personaje. El vestuario es uno de los recursos más visibles en esa construcción.

La ropa funciona como un lenguaje no verbal, una prenda puede marcar el estado de ánimo de quien la usa, puede mostrar la pertenencia a un grupo o incluso un intento de posicionamiento dentro del juego.

Seguí leyendo Un mes de Gran Hermano, generación dorada: momentos destacados, inteligencia artificial y una casa en movimiento

Pero en la casa también la ropa puede transformarse en otra cosa, un ejemplo de ello es lo que pasó en la edición 2023 del reality argentino, donde una de las prendas usadas en la casa se transformó en sinónimo de mala suerte.

Un vestido blanco con letras negras fue bautizado como”el vestido maldito”, ya que las jugadoras que lo usaban en la gala de expulsión, ese mismo día dejaban el juego.

Valentina Tucci, vestuarista de Subrayado y productora de moda dijo a Subrayado que “Gran Hermano siempre fue mucho más que un reality, siempre fue un espejo de cada época. Y esta edición argentina suma algo especial, mezcla figuras conocidas, influencers y perfiles completamente nuevos, todos construyendo su imagen en tiempo real”.

Agregó que dentro de la casa “la imagen no es solo estética. Es una forma de comunicar quién soy y quién quiero ser frente a millones de personas. Porque acá no solo se convive: se está en exposición constante. El vestuario también puede ser una herramienta estratégica”.

Tucci destacó a la participante Daniela De Lucía por ser “de las más interesantes desde lo estético. Usa muchos accesorios, mezcla estilos y propone looks distintos. Hay una búsqueda más arriesgada, más expresiva”.

En definitiva, explicó la especialista, dentro de Gran Hermano la moda también es parte del juego.

“No es superficial: es discurso. Cada elección, cada detalle, cada accesorio, cada estilismo suma a la construcción de cada personaje y también es una forma de capitalizarse” puntualizó.