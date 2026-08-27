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El velatorio de Ruben Rada en el Salón de los Pasos Perdidos: uruguayos dan el último adiós al artista

Ruben Rada murió este miércoles, a los 83 años, y tras permanecer internado varias semanas por una neumonía.

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Nombran "Mi País" casi como un himno: el que se canta en la escuela desde hace décadas, el que todos tienen en la mente cuando piensan en Ruben Rada. Dicen que a los uruguayos le dio patriotismo, amor por el país, canciones que no se borrarán nunca. Así, bajo una llovizna, suben las escalinatas de la puerta principal del Palacio Legislativo quienes se acercan este jueves al velorio del músico, del compositor, del cantante, del actor, del humorista, del artista.

Las puertas fueron abiertas sobre las 14:00 horas y permanecerán así hasta las 21:00 de este mismo jueves. Adentro, silencios que a veces se llenan con música o con palmas, flores que van dejando frente al cajón, abrazos a la familia, una escolta de músicos que acompañan a quienes llevan su apellido y su sangre.

Ruben Rada murió este miércoles 26 de agosto de 2026. Tenía 83 años y desde hacía unas semanas estaba en CTI por una neumonía. Tras conocerse su muerte, una multitud se autoconvocó a la calle Isla de Flores para tocar tambor y cantar sus canciones. Para despedirlo como él quería: con alegría, aunque con un dejo de tristeza de saber que ese artista que parecía inmortal ahora sobrevivirá en los recuerdos y en la música. Este jueves, la oportunidad de despedirlo es en el Salón de los Pasos Perdidos, ese que abren para velatorios cuando muere alguien que dejó una marca inmensa en el país.

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