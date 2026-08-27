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"El homenaje se lo va a hacer la gente": Orsi recordó a Ruben Rada, a horas de su fallecimiento

“Me imaginaba ese Barrio Sur (repleto), me imagino lo que va a ser hoy y los próximos días”, dijo el presidente Orsi.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi y Ruben Rada.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi y Ruben Rada.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi y Ruben Rada.

El presidente Yamandú Orsi recordó a Ruben Rada este jueves, horas después de su fallecimiento. “Conmovidos todos, con muchas ganas de estar juntos y acompañarlo a él”, señaló.

El gobierno decretó que este jueves sea día de duelo oficial. El velatorio se realizará en el Palacio Legislativo, donde asistirán público en general y autoridades, entre ellas el propio mandatario.

Sobre Rada, Orsi señaló: “Era una persona que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse, de sentarte a conversar cosas de la vida. Tuve la suerte de poder hablar con él de cualquier cosa”.

Ruben Rada. Foto: archivo.
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Y agregó: “El homenaje se lo va a hacer la gente, muchos (homenajes), imagino lo que va a ser el próximo carnaval”.

Orsi descartó que, desde el gobierno, se esté pensando en un homenaje adicional. “Como Estado, (decretamos) un día de duelo oficial y de ceremonia de acompañamiento. Me imaginaba ese Barrio Sur, me imagino lo que va a ser hoy y los próximos días”, agregó.

Antes, este miércoles, el mandatario había publicado un mensaje en sus redes sociales: "Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto". Lo hizo junto a una foto con el artista.

Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años luego de estar internado desde hacía dos semanas por una pulmonía.

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