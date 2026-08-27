El presidente Yamandú Orsi recordó a Ruben Rada este jueves, horas después de su fallecimiento. “Conmovidos todos, con muchas ganas de estar juntos y acompañarlo a él”, señaló.
"El homenaje se lo va a hacer la gente": Orsi recordó a Ruben Rada, a horas de su fallecimiento
“Me imaginaba ese Barrio Sur (repleto), me imagino lo que va a ser hoy y los próximos días”, dijo el presidente Orsi.
El gobierno decretó que este jueves sea día de duelo oficial. El velatorio se realizará en el Palacio Legislativo, donde asistirán público en general y autoridades, entre ellas el propio mandatario.
Sobre Rada, Orsi señaló: “Era una persona que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse, de sentarte a conversar cosas de la vida. Tuve la suerte de poder hablar con él de cualquier cosa”.
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Y agregó: “El homenaje se lo va a hacer la gente, muchos (homenajes), imagino lo que va a ser el próximo carnaval”.
Orsi descartó que, desde el gobierno, se esté pensando en un homenaje adicional. “Como Estado, (decretamos) un día de duelo oficial y de ceremonia de acompañamiento. Me imaginaba ese Barrio Sur, me imagino lo que va a ser hoy y los próximos días”, agregó.
Antes, este miércoles, el mandatario había publicado un mensaje en sus redes sociales: "Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto". Lo hizo junto a una foto con el artista.
Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años luego de estar internado desde hacía dos semanas por una pulmonía.
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