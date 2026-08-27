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Hay doble advertencia de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: mirá el detalle

Inumet emitió una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas. Alcanza a una gran parte del país.

Foto: FocoUy.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas. Se actualizará a las 16:00.

La advertencia naranja señala que el área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

En tanto, la advertencia amarilla indica que se esperan tormentas puntualmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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Inumet actualizó la advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

Advertencia naranja

Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y San Jorge.

Florida: Cerro Chato.

Paysandú: Beisso, Merinos y Tambores.

Río Negro: Grecco, Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Las Flores y Vichadero.

Rocha: Cebollatí.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tambores.

Treinta y Tres: todo el departamento.

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Canelones: Migues, Montes, San Bautista, San Ramón y Tala.

Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: todo el departamento.

Florida: 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, El Edén y Los Talas.

Paysandú: Gallinal, Guayabos, Guichón, Orgoroso y Piedras Coloradas.

Río Negro: Algorta, El Ombú, General Borges, Menafra, Villa María y Young.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Minas de Corrales, Moirones y Paso Hospital.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

Salto: Cerro de Vera, Puntas de Valentín y Quintana.

Soriano: Egaña y Risso.

Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá y Paso del Cerro.

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