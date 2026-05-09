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Ciclismo - Giro de italia

"Es lo máximo para mí, poder regalarles una victoria es lo máximo": las palabras de Thomas Silva tras triunfo histórico

Thomas Silva se convirtió en el primer uruguayo en ganar una etapa en el Giro de Italia. “Supercontento, no hay palabras”, expresó.

Foto: Giro de Italia en X. Llegada de Thomas Silva.

Foto: Giro de Italia en X. Llegada de Thomas Silva.

Tras la victoria, el ciclista de 24 años dijo: “Muy contento, una victoria un poco inesperada. Supercontento, no hay palabras”.

“Es muy difícil ganar en un Grand Tour y que se dé ahora, en los primeros días, da mucha tranquilidad”, afirmó.

Foto: captura TNT Sports. Llegada a la meta del uruguayo Thomas Silva.
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Ciclismo: victoria histórica del uruguayo Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia
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Sobre el cierre de la etapa, contó que “el final fue una subida muy dura, un ritmo muy fuerte”. “Solo tuve que mantener la calma, esperar los últimos 200 metros y lanzar mi sprint y poder conseguir la victoria más importante para mí”, señaló.

El uruguayo también habló sobre lo que representa el triunfo para el país. “Es lo máximo para mí, lo máximo a lo que podía aspirar. En mi país están todos muy contentos por ser el primer uruguayo en una participación y poder regalarles una victoria es lo máximo”, expresó.

Silva, que corre para el equipo Astana, ganó al sprint en un final ajustado tras una etapa marcada por una caída colectiva a 23 kilómetros de la llegada.

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El gobierno, a través de la Cancillería, saludó a Silva por su victoria. “La Cancillería de Uruguay felicita al ciclista Thomas Silva por su histórica victoria en la 2ª etapa del #GirodItalia2026. Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas!”, publicó en redes sociales.

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Con información de AFP.

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