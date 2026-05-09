"Es lo máximo para mí, poder regalarles una victoria es lo máximo": las palabras de Thomas Silva tras triunfo histórico

Thomas Silva hizo historia este sábado al ganar la segunda etapa del Giro de Italia en Veliko Tarnovo, Bulgaria, y convertirse en el primer uruguayo en ganar una etapa de la tradicional carrera.

Tras la victoria, el ciclista de 24 años dijo: “Muy contento, una victoria un poco inesperada. Supercontento, no hay palabras”.

“Es muy difícil ganar en un Grand Tour y que se dé ahora, en los primeros días, da mucha tranquilidad”, afirmó.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giroditalia/status/2053139703478571175&partner=&hide_thread=false " Para mi país, creo que es el maximo" - Thomas Silva#GirodItalia pic.twitter.com/tX2KuvUEuc — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2026

Sobre el cierre de la etapa, contó que “el final fue una subida muy dura, un ritmo muy fuerte”. “Solo tuve que mantener la calma, esperar los últimos 200 metros y lanzar mi sprint y poder conseguir la victoria más importante para mí”, señaló.

El uruguayo también habló sobre lo que representa el triunfo para el país. “Es lo máximo para mí, lo máximo a lo que podía aspirar. En mi país están todos muy contentos por ser el primer uruguayo en una participación y poder regalarles una victoria es lo máximo”, expresó.

Silva, que corre para el equipo Astana, ganó al sprint en un final ajustado tras una etapa marcada por una caída colectiva a 23 kilómetros de la llegada.

Embed A chaotic finale as the cards are reshuffled inside the last 500 metres



Un finale caotico e la carte si rimescolano negli ultimi 500 m



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El gobierno, a través de la Cancillería, saludó a Silva por su victoria. “La Cancillería de Uruguay felicita al ciclista Thomas Silva por su histórica victoria en la 2ª etapa del #GirodItalia2026. Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas!”, publicó en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2053173829694783648&partner=&hide_thread=false La Cancillería de Uruguay felicita al ciclista Thomas Silva por su histórica victoria en la 2ª etapa del #GirodItalia2026.



Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas! — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) May 9, 2026

Con información de AFP.