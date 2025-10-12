RECIBÍ EL NEWSLETTER
SECUESTRÓ A SU HIJO Y FUE DETENIDO

Uruguayo es investigado en Argentina como presunto autor de doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta es investigado por el crimen de su expareja Luna Giardina y la madre, Mariel Zamudio, ocurrido en las últimas horas en Argentina. Posteriormente, secuestró a su hijo, de 5 años. Fue detenido en Gualeguachú.

El uruguayo Pablo Laurta es investigado en Argentina por el doble femicidio de su expareja y exsuegra, ocurrido en la localidad de Villa Rivera Indarte, en Córdoba.

El medio de prensa La Nación indicó que el hombre secuestró a su hijo, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, y fue encontrado este domingo en Gualeguachú.

Fuentes del Ministerio del Interior de Uruguay dijeron a Subrayado que regía una alerta de Interpol en la frontera, pero que al momento Laurta viene siendo investigado por la Policía del vecino país.

Según reportan los colegas de La Nación, el doble femicidio ocurrió a 400 metros del lugar donde tuvo lugar el incendio en el que fallecieron las dos niñas uruguayas de 2 y 5 años.

En desarrollo.

