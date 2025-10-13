Cruce por presupuesto para Udelar: "El peor en 10 años", dijo Schipani; "recorte fue lo del quinquenio anterior", respondió el FA

La Cámara de Diputados continúa este lunes con la votación del proyecto de ley de presupuesto nacional, y por estas horas se debatió la asignación de recursos para la Universidad de la República ( Udelar ).

En este sentido el diputado colorado Felipe Schipani acusó al Frente Amplio de otorgar “el peor presupuesto para la Universidad en 10 años”, y de votar más recursos para las Fuerzas Armadas como “moneda de cambio” con el diputado Álvaro Perrone, y los dos votos de Cabildo Abierto que le dan la mayoría en la Cámara de Representantes.

“Hay recorte por donde se lo mire, dibújenla como quieran”, dijo Schipani en sala, y agregó: “hay recursos para darle a las Fuerzas Armadas y no a la Universidad”.

“Este es el peor presupuesto de la Universidad en los últimos 10 años. Y que el exrector de la Universidad Rodrigo Arim se haya prestado para convalidar este feroz recorte en la Udelar, solo el guionista de Dios lo hubiera pensado”, dijo el diputado del Partido Colorado, en referencia al hoy director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno de Yamandú Orsi.

“Después de ser el gran transformador de la Universidad, es partícipe del principal recorte en el presupuesto de la Udelar en 10 años”, apuntó.

Schipani dio algunas cifras en sala. Dijo que “la Universidad pidió 300 millones de dólares, y le asignaron 10 millones”, a los que se suman “otros 5 millones por la reasignación anunciada el sábado por el Frente Amplio”, pero que “no mueven la aguja”, aseguró.

“Las reasignaciones anunciadas el sábado son totalmente insuficientes”, insistió.

Schipani cuestionó el acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para votar la creación de impuestos que incluye el presupuesto, a cambio de más recursos para sanidad militar y el salario de los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas.

“Se prevén 32 millones de dólares para las Fuerzas Armadas. Para eso sí hay recursos, para eso no hay restricción fiscal”, dijo Schipani, y anunció que presentará un artículo adicional en el presupuesto para asignar esos 32 millones de dólares a la Universidad de la República, la Anep y la Utec.

“Ahí los 99 diputados tendremos la oportunidad de decidir dónde está la prioridad, si en las Fuerzas Armadas o en la educación”, concluyó.

La respuesta del Frente Amplio

El diputado Bruno Giometti fue el primero en responder la intervención de Schipani.

“Cómo se puede hablar de recorte si se mantiene la línea de base de 2024 y se agregan recursos. Un aumento de 490 millones de pesos por encima de la línea de base del 2004, y 295 millones de pesos adicionales por las reasignaciones anunciadas el sábado”, dijo el legislador frenteamplista.

“Recorte fue lo que hubo en el quinquenio anterior, y está documentado”, apuntó Giometti, y agregó: “Tenemos un aumento que es lo que se pudo adjudicar en este período. Esperamos conseguir más recursos en las rendiciones de cuentas. Pero no podemos aceptar que se hable de recorte de presupuesto”.