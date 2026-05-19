Dos hombres están graves tras ser apuñalados en Villa Española y Casavalle

Dos hombres de 28 y 37 años fueron apuñalados en diferentes escenas en los barrios montevideanos Villa Española y Casavalle. Ambas víctimas permanecen internadas graves, según la información a la que accedió Subrayado.

El hombre de 28 años dijo a la Policía que fue agredido por cuatro personas cuando se encontraba en la calle Güemes, en Villa Española. Sin embargo, no dio más detalles.

Eran las cuatro de la madrugada de este martes cuando los efectivos lo encontraron en Habana y Labarden —a una cuadra de Güemes— y lo trasladaron al Hospital Pasteur. Allí, los médicos le diagnosticaron varias heridas de arma blanca en la espalda.

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En la escena los investigadores no encontraron indicios. Según la Policía, la víctima no quiso hacer la denuncia.

Apuñalado en Casavalle

El hombre de 37 años fue apuñalado sobre las nueve de la noche de este lunes en Matilde Pacheco y avenida San Martín, en Casavalle. La Policía lo trasladó a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo.

Según supo la Policía, una vecina escuchó gritos y al salir a la calle encontró al hombre herido.

Ambos casos están siendo investigados mientras se monitorea el estado de salud de los heridos.