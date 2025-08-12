Un hombre murió tras sufrir una descompensación en el centro de evacuación en la Escuela Nacional de Policía

Un hombre mayor de edad murió este martes tras sufrir una descompensación en el centro de evacuación que funciona en el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Minutos antes de las 14 horas, el personal policial en el lugar detectó al usuario descompensado. De inmediato, se le brindó asistencia primaria y se lo trasladó en un móvil policial a la policlínica de ASSE en Jardines del Hipódromo.

El paciente ingresó al centro asistencial con signos vitales y en estado delicado. Cuando era atendido sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos de reanimación, el personal de salud no pudo salvarle la vida.

Según los registros del Sinae, el hombre había ingresado a ese centro de evacuación el 29 de junio y desde entonces permanecía amparado en el polideportivo.

