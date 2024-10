El Senado aceptó la renuncia de Charles Carrera; "No es una renuncia, es una fuga", dijo Javier García, que no la votó

"No es una renuncia, es una fuga", dijo Javier García cuando comenzó el debate, y lo reiteró cuando fundamentó su voto en contra de aceptar la renuncia del ex legislador del MPP.

"Siguen siendo pusilánimes", dijo sobre el final el senador Luis Alberto Heber, en referencia a lo que dijo el ex presidente José Mujica, cuando cuestionó a la dirigencia del MPP por no haber tomado una medida en su momento cuando se hicieron las denuncias sobre el uso irregular del Hospital Policial.

El debate

La sesión comenzó casi una hora después porque la bancada del oficialismo y la del Frente Amplio no se ponían de acuerdo sobre qué debatir, si el pedido de desafuero de Carrera enviado al Senado por la fiscal que lo investiga por abuso de funciones, y luego la renuncia del legislador, o solo este último punto.

Minutos antes de la hora 11 comenzó la sesión con la lectura de la carta de renuncia de Carrera. Luego se dio la palabra al senador Javier García (Partido Nacional), quien planteó que "por un tema cronológico" correspondía analizar primero el desafuero y luego la renuncia.

Acto seguido habló el senador Jorge Gandini (Partido Nacional) quien citó frases de la fiscal en el pedido de desafuero, y apuntó: “El delito de abuso de funciones puede derivar en otros delitos”, porque “hay plena conciencia y voluntad de utilizar un servicio público para beneficiarse”.

Se refería así al uso que hizo Carrera del Hospital Policial cuando dispuso allí la internación (durante más de dos años) de un hombre presuntamente herido por un policía en La Paloma, Rocha.

Gandini también aseguró que la ex esposa de Carrera y la diputada Susana Pereyra (viuda del ex ministro Eduardo Bonomi) también utilizaron "de forma indebida" el hospital Policial.

SESION CARRERA UNO

Más tarde el senador García retomó la palabra. "La primera reacción que tuvo el Frente Amplio fue abrazar (a Carrera) y luego salió Mujica a decir lo que dijo, muchachos, para afuera y bailando que faltan 30 días para la elección y perdemos votos", dijo García y agregó: "Corresponde votar el desafuero y la renuncia, pero no por las razones que dijo el senador Carrera. Habría que borrarla toda esa carta. No es una renuncia, es una fuga”.

SESION CARRERA DOS

En otro momento de la sesión habló el senador Sergio Botana, también del Partido Nacional, y preguntó si los senadores del Frente Amplio iban a defender a Carrera. “El Frente Amplio no lo va a defender porque es indefendible”, aseguró, y dijo que "se acabó la protección que tenían en Fiscalía".

A su turno, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que "justificar" lo que hizo Carrera "es complicidad o coautoría", y agregó: "Hubo una trama de encubrimiento, la peor de las tramas de encubrimiento en un estado de derecho, que es la que da el propio Estado".

Bianchi también cuestionó al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira: "¿Me preocupa Fernando Pereira? No. Como persona no, pero sí como presidente del Frente Amplio. Dijo Pereira: ‘la Fiscalía y el Poder Judicial van a laudar si la decisión (de Carrera) fue ajustada a derecho o no', y agregó: 'No tenemos ningún arrepentimiento’. Eso es un ataque a la base del estado de derecho".

El senador Luis Alberto Heber también pidió la palabra y apuntó a la bancada del Frente Amplio: “Entendemos la vergüenza que tiene su fuerza política por un acto de corrupción de esta magnitud”. "Avergüenza a la política, a su partido, una persona que no tiene la moral para sentarse aquí", agregó.

Luego cuestionó directamente a Carrera: "Solo una mala persona con este nivel de moralidad, acusa al Bonomi, y dice que se actuó por disposición del ex ministro Bonomi. Hay 36 órdenes de Carrera diciendo que se saquen recursos de las canastas para los policías".

"Hoy, quien habló en el Senado diciendo y tratando de ensuciar nuestro nombre, es quien tiene que renunciar e irse por la puerta de atrás del Senado para vergüenza de sus compañeros. Horrible este episodio. Vergüenza nos da. También la tuvimos nosotros en su oportunidad y nos dio vergüenza pero asumimos, lo echamos, le pedimos la renuncia, lo desaforamos nosotros mismos, y nosotros mismos lo expulsamos del partido", dijo Heber en referencia al ex senador Gustavo Penadés, imputado y en prisión acusado de 22 delitos sexuales cometidos contra menores de edad. "No vi expulsión del partido del señor Charles Carrera", agregó.

Heber también criticó a otras personas allegadas a Carrera y ex jerarcas que también utilizaron el Hospital Policial: "La ex esposa de Carrera se atendió 45 veces en el Hospital Policial. Ni siquiera pagaban 40 pesos de tiques, ratones".

Frente Amplio

Casi dos horas después de iniciada la sesión llegó el turno de los senadores del Frente Amplio. "Estamos hablando de una acción humanitaria ante una situación desgraciada. Como bien señaló el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, desde el punto de vista administrativo, el sistema de Justicia puede tener otra visión", dijo José Carlos Mahía, y agregó: "Carrera ha eliminado todos los impedimentos para que actúe la Justicia y eso tiene el respaldo del Frente Amplio".

Por su parte, la senadora Sandra Lazo, del MPP (sector de Carrera) valoró la renuncia de su compañero. "El senador Charles Carrera en un acto que sí entendemos de valentía, decide concurrir a la Justicia como cualquier ciudadano sin protección legal alguna".

Y sobre la fiscal Silvia Porteiro, que pidió el desafuero de Carrera para llevarlo ante la Justicia, Lazo dijo: "El Frente Amplio no va a cuestionar en ningún aspecto la decisión técnica de la fiscal Porteiro. Si tuvo esta causa por dos años y decidió adoptar esta resolución un mes antes de las elecciones, entendemos que debe haber sido porque ese fue el tiempo que le llevó el estudio de esta causa. No vamos a atacar a la fiscal presumiendo que se insertó en la campaña política, si no que seguramente consideró oportuno solicitar el desafuero en este momento. El Frente Amplio no va a recorrer el camino de la intimidación, agresiones, llamadas amenazas respecto de ningún integrante del sistema judicial, sean jueces o fiscales. Tampoco vamos a presumir que hubo llamadas de integrantes del gobierno que incidieron o trataron de incidir en esta resolución porque confiamos en el sistema republicano de gobierno, aunque bien podríamos pensarlo, si recordamos algunas declaraciones públicas o chats que se hicieron públicos", dijo Lazo, y citó los mensajes del ex presidente del Partido Nacional Pablo Iturralde al ex senador Gustavo Penadés.

El senador Daniel Caggiani, también del MPP, respondió a Heber cuando dijo que el FA debería sentir vergüenza. "No sentimos vergüenza por esta situación, estamos compungidos. Vergüenza deberían sentir quienes mintieron al Parlamento y fueron señalados por un fiscal e hicieron una conferencia de prensa para celebrarlo, como el senador Heber".

Y luego apuntó al senador Gandini. "Indignidad debería sentir el senador Gandini que cuando debía ser desaforado en el año 1998 se amparó en los fueros".

"Carrera renunció a sus fueros, renunció a ser proclamado senador, Gandini se amparó en los fueros, gritó en la pulpería y calló en la comisaría", agregó Caggiani.

Y el senador Gandini respondió: "Nada que ver con esto, hubo una confusión de nombre y se aclaró en la justicia. Fue una polémica en el Senado donde hubo una confusión de nombre, pedí las disculpas del caso y quedó ahí. La Justicia no me acusó de nada. Nada que ver. Ordinarieces todo lo que se dijo acá. La verdad que bajar al barro para defender a un delincuente, lamentable".

Siga el debate en vivo:

Embed

Desafuero y renuncia

Carrera renunció a su banca tras el pedido de desafuero que envió al Parlamento la fiscal Silvia Porteiro, que lo investiga por un presunto delito de abuso de funciones en el Hospital Policial cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior en el gobierno del Frente Amplio.

El Senado aceptará la renuncia de Carrera y desde el oficialismo se espera que haya un debate con los legisladores de la oposición sobre el accionar del renunciante.

El MPP decidió que, además de renunciar al Senado, Carrera no acepte la banca que obtendrá en las próximas elecciones nacionales por la lista 609.

Carrera ocupa el tercer lugar de la lista y de acuerdo a la votación histórica del MPP es más que probable que sea electo.

Por esta razón se le pidió a la Corte Electoral que no lo proclame y otorgue la banca a su suplente.

Carrera anunció esta semana que además no aceptará el subsidio que le corresponde por legislador, y dijo que volvería a trabajar como abogado en la actividad privada, además de su rol como militante del MPP.