El Salario Mínimo Nacional tendrá ajuste de 4,1% y a partir del enero será de 24.572 pesos

El Poder Ejecutivo publicó el decreto que fija el nuevo monto del Salario Mínimo Nacional a partir del 1º de enero de 2026. Pasará de 23.604 a 24.572 pesos, lo que representa un incremento de 4,1%.

Con ese incremento, el valor del jornal (24.572 dividido 25) pasa a ser 982,88 pesos y el valor de la hora (24.572 dividido 200) pasa a 122,86 pesos.

La normativa del gobierno establece además que el Salario Mínimo Nacional tenga un nuevo ajuste de 3,3% a partir del 1º de julio de 2026, cuando pase a ser de 25.383 pesos. En 2026, el salario mínimo acumulará un ajuste de 7,54%.

