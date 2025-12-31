El Poder Ejecutivo publicó el decreto que fija el nuevo monto del Salario Mínimo Nacional a partir del 1º de enero de 2026. Pasará de 23.604 a 24.572 pesos, lo que representa un incremento de 4,1%.
El Salario Mínimo Nacional tendrá ajuste de 4,1% y a partir del enero será de 24.572 pesos
La normativa del gobierno establece además un nuevo ajuste de 3,3% a partir del 1º de julio de 2026, cuando pase a ser de 25.383 pesos, acumulando un ajuste de 7,54% en el año.
Con ese incremento, el valor del jornal (24.572 dividido 25) pasa a ser 982,88 pesos y el valor de la hora (24.572 dividido 200) pasa a 122,86 pesos.
La normativa del gobierno establece además que el Salario Mínimo Nacional tenga un nuevo ajuste de 3,3% a partir del 1º de julio de 2026, cuando pase a ser de 25.383 pesos. En 2026, el salario mínimo acumulará un ajuste de 7,54%.
Seguí leyendo
El salario promedio sube 1,8% real en el último año y marca nuevo máximo histórico
Temas de la nota
Lo más visto
LOTERÍAS Y QUINIELAS
Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
AGENCIA 50 DE POCITOS
El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CANELONES
"Llamar a la OSE es como llamar al presidente y que te atienda": vecinos de Soca y Costa Azul denuncian faltante de agua potable
Sociedad
Dejá tu comentario