El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este viernes que "el reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado" tras la captura del narcotraficante uruguayo en Santa Cruz, Bolivia.
"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.
El Departamento agradeció el liderazgo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y "al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia. El gobierno estadounidense remarca que Marset deberá enfrentar la justicia de ese país.
En una publicación en redes sociales, el Departamento de Estado compartió una foto de Marset en la que se ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por su captura, con la leyenda en "CAPTURADO" en diagonal.
El Departamento agradeció el liderazgo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y "al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia. El gobierno estadounidense remarca que Marset deberá enfrentar la justicia de ese país.
Fiscal de Santa Cruz Cruz confirmó la detención de Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset
"El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte", concluye la publicación.
Dejá tu comentario