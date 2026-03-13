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"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.

El Departamento agradeció el liderazgo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y "al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia. El gobierno estadounidense remarca que Marset deberá enfrentar la justicia de ese país.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este viernes que "el reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado" tras la captura del narcotraficante uruguayo en Santa Cruz, Bolivia.

En una publicación en redes sociales, el Departamento de Estado compartió una foto de Marset en la que se ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por su captura, con la leyenda en "CAPTURADO" en diagonal.

El Departamento agradeció el liderazgo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y "al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia. El gobierno estadounidense remarca que Marset deberá enfrentar la justicia de ese país.

Operativo de captura de Sebastián Marset. Foto: publicada por El Deber, de Bolivia.
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