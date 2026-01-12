El Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso tras la derrota con Barcelona

Foto: AFP. Xabi Alonso en la conferencia de prensa cuando fue presentado en Real Madrid.

El Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso , anunció el club blanco este lunes, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) en Yedá (Arabia Saudita).

La entidad blanca subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de "mutuo acuerdo" con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada como sustituto de Carlo Ancelotti.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, dice el comunicado, y agrega: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, finaliza el Madrid.

Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará como interino, añadió el club en su comunicado, informa AFP.

FUENTE: AFP y Subrayado