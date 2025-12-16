RECIBÍ EL NEWSLETTER
Elecciones en chile

"El pueblo chileno tendrá su camino de aprendizaje", dijo Cosse tras la victoria de José Antonio Kast

“Será un tema de ellos pero que viva la democracia”, señaló la vicepresidenta tras el triunfo del derechista José Antonio Kast en Chile.

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República.

Foto: Subrayado. Carolina Cosse, vicepresidenta de la República.

Foto: Subrayado. Carolina Cosse, vicepresidenta de la República.

La vicepresidenta Carolina Cosse valoró la democracia por encima del resultado electoral en Chile, cuyo balotaje fue favorable por amplio margen para el derechista José Antonio Kast.

“Viva la democracia. Los países son los países y si democráticamente resuelven su destino está bien. Uruguay y Chile van a estar siempre donde están, tenemos que proteger el derecho internacional y las relaciones entre los países, independientemente de los gobiernos y sus orientaciones”, expresó.

Y agregó: “El pueblo chileno tendrá su camino de aprendizaje, como todos los pueblos, y será un tema de ellos, pero que viva la democracia”.

Foto: AFP. Javier Milei, presidente argentino.
Milei recibirá el martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Kast es el presidente electo de Chile tras imponerse en el balotaje de este domingo frente a Jeannette Jara. El abogado, de 59 años, obtuvo el 58% de los votos, mientras que la candidata de izquierda alcanzó el 42%, con tres cuartas partes del escrutinio contabilizado.

Condenados por lesa humanidad.

Luego de dos proyectos presentados en el Parlamento por Rodrigo Goñi y Pedro Bordaberry, Cosse se refirió a la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Marcó su opinión contraria.

Advirtió sobre el impacto que tendría conceder beneficios a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y señaló que no se trata de “un buen mensaje”. Subrayó la necesidad de proteger la democracia y tener presente su fragilidad.

