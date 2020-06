La espera terminó y el próximo lunes 22 de junio a las 21 hs., Canal 10 comenzará a emitir GOT TALENT URUGUAY. Lo anunció la propia Natalia Oreiro en el programa Amamos el Talento. Mirá el momento:

AMAMOS ANUNCIO NATALIA (1)_convertido

El show contará con la conducción de Oreiro, y será la primera vez que la reconocida actriz y cantante conduzca un programa de televisión en Uruguay, su país natal.

El jurado estará compuesto por cuatro figuras de primer nivel: la reconocida bailarina María Noel Riccetto; la modelo, actriz y conductora Claudia Fernández; el conductor y presentador Orlando Petinatti; y el exitoso cantante Agustín Casanova. Ellos serán los encargados de evaluar las actuaciones de los uruguayos que quieran mostrar y poner a prueba su talento, destrezas y habilidades.

UN HITO EN LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN URUGUAYA

Luego de realizar la versión local de exitosos formatos como MasterChef -MasterChef Uruguay-, The money drop -Salven el Millón-, Raid the cage -Escape Perfecto-, Alphabet Game -Pasapalabra-, Españoles en el mundo -Uruguayos en el mundo-, The Wall -The Wall- y SmartFace -Lo sabe, no lo sabe-, por mencionar algunos, Canal 10 producirá el show de talentos más importante del mundo, buscando sorprender a su audiencia con un producto de máxima calidad.

GOT TALENT es un formato internacional creado por el reconocido productor Simon Cowell, que se lanzó por primera vez como "America's Got Talent" en 2006 y se ha convertido en el show de talentos más importante y exitoso del mundo.

Desde entonces, ha sido comercializado y adaptado en más de 70 territorios, acumulando más de 500 millones de espectadores en todo el mundo, lo que le valió ser catalogado en el Libro Guinness de los Récords como el reality de televisión más exitoso de la historia.

GOT TALENT URUGUAY significa un salto de calidad en la historia de la televisión nacional, y un enorme desafío para Canal10, el más grande hasta ahora, a todo nivel, ya que requiere un gran despliegue de producción, técnico, logístico y artístico.

EL GRAN CASTING

La primera etapa de Got Talent Uruguay fue el gran Casting, realizado entre noviembre y diciembre del 2019, para el que se inscribieron más de 10.000 personas de todas las edades y con todo tipo de talentos.

El equipo de Producción recorrió los 19 departamentos realizando castings, dándole la oportunidad a todos los uruguayos de mostrar sus actos, en un hecho sin precedentes en nuestro país.

LAS AUDICIONES

Luego llegó el turno de la grabación de las Audiciones, que formarán parte de lo que se verá durante el programa en la pantalla de Canal 10.

Entre febrero y marzo de este año -2020-, una gran caravana recorrió las rutas del país con más de 10 camiones, ómnibus y demás vehículos, transportando equipos y a más de 150 personas de producción.

Las audiciones se llevaron a cabo en Maldonado -Centro de Convenciones de Punta del Este-, Canelones -Teatro Politeama-, Durazno -Teatro Español-, Paysandú -Teatro Florencio Sánchez- y Montevideo -Teatro El Galpón-. La llegada a cada ciudad representó una fiesta en la que no solo participaron quienes asistieron a los teatros, sino todos los que se acercaron a las plazas y espacios donde GOT TALENT URUGUAY y sus anunciantes generaron una verdadera fiesta con regalos, juegos, magia, música en vivo y, por supuesto, la posibilidad de conocer a Natalia Oreiro, Agustín Casanova, Claudia Fernández, Orlando Petinatti y María Noel Riccetto.

En las grabaciones, los más de 200 participantes seleccionados en el Casting, entre los que hubo solistas y grupos con integrantes de todas las edades, realizaron sus actos en los teatros colmados de público y fueron evaluados por el jurado. Cantantes, músicos, bailarines, acróbatas, magos, contorsionistas, gimnastas… la variedad de talentos, habilidades y destrezas que se presentaron es sorprendente; y la posibilidad de que cada uno de ellos cumpla sus sueños, inspiradora.

LAS GALAS EN VIVO

Luego de emitidas las audiciones en la pantalla de Canal 10, comenzará una nueva etapa en GOT TALENT URUGUAY. Los participantes que consigan la aprobación del jurado, presentarán sus actos en galas en vivo y la audiencia, por medio de votación, comenzará a elegir quiénes avanzan hasta llegar a la gran final, donde el ganador también será elegido por el público.

GOT TALENT URUGUAY será un gran evento televisivo destinado toda la familia, en el que los participantes, su talento y sus historias de vida, nos permitirán conocernos más a nosotros mismos y el lugar donde vivimos, y además nos inspirará, nos emocionará y nos divertirá. Finalmente, será la audiencia la que decidirá quién es el uruguayo más talentoso.

